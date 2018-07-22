Близько 1 млн біженців з провінцій Сирії та інших країн тимчасово влаштувалися в Латакії

“Ми приймаємо всіх, хто потребує тимчасового притулку. У нас проживають близько мільйона чоловік”, — сказав губернатор. Він додав, що для біженців також працюють установи охорони здоров’я, а для дітей в школах організований навчальний процес.

Крім того, в провінцію повертаються ті, хто раніше проживав в її захоплених бойовиками північних районах і змушений був тікати. “Ми йшли по вулиці. Пролунав вибух, нас засипало землею і уламками. Я побачила, що онук поранений, ми сховалися в підвалі будинку. У хлопчика після поранення залишився шрам”, — згадує місцева жителька Зейна Ібрагім Бажар, яка після звільнення провінції отримала можливість повернутися додому.

Як повідомляв УНН, SANA повідомило про загиблих і поранених під час бомбардування коаліції США в Сирії.