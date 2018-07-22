Около 1 млн беженцев из провинций Сирии и других стран временно обосновались в Латакии

“Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживают около миллиона человек”, — сказал губернатор. Он добавил, что для беженцев также работают учреждения здравоохранения, а для детей в школах организован учебный процесс.

Кроме того, в провинцию возвращаются те, кто ранее проживал в ее захваченных боевиками северных районах и вынужден был бежать. “Мы шли по улице. Раздался взрыв, нас засыпало землей и осколками. Я увидела, что внук ранен, мы укрылись в подвале дома. У мальчика после ранения остался шрам”, — вспоминает местная жительница Зейна Ибрагим Бажар, которая после освобождения провинции получила возможность вернуться домой.

Как сообщал УНН, SANA сообщило о погибших и раненых во время бомбардировки коалиции США в Сирии.