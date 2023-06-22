Блінкен закликає турецького колегу підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен заохотив Анкару підтримати Швецію в її прагненні вступити до НАТО на зустрічі з новим міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у середу, повідомив речник Держдепартаменту, пише Reuters, передає УНН.
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Туреччина заперечувала проти заявки Швеції приєднатися до Західного військового альянсу, посилаючись на проблеми безпеки, але члени блоку висловили надію, що вона стане членом вчасно до саміту у Вільнюсі в середині липня.
Під час зустрічі з Фіданом на полях Саміту з відновлення України в Лондоні Блінкен наголосив на важливості єдності НАТО в критичний час, сказав речник Метью Міллер.
«[Блінкен - ред.] також... заохочував підтримку Туреччини щодо приєднання Швеції до Альянсу НАТО зараз», – сказав він.
Блінкен привітав підтримку Києва з боку Анкари та її роботу над зерновою угодою, яка дозволяє українському експорту з чорноморських портів, сказав речник.
Нагадаємо
Туреччина заявила, що Швеція має виконати свої зобов'язання для досягнення членства в НАТО, зокрема, дотримуватися тристороннього меморандуму.