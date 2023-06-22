Блинкен призывает турецкого коллегу поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен поощрил Анкару поддержать Швецию в ее стремлении вступить в НАТО на встрече с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в среду, сообщил представитель Госдепартамента, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Турция возражала против заявки Швеции присоединиться к Западному военному альянсу, ссылаясь на проблемы безопасности, но члены блока выразили надежду, что она станет членом вовремя до саммита в Вильнюсе в середине июля.
Во время встречи с Фиданом на полях Саммита по восстановлению Украины в Лондоне Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в критическое время, сказал спикер Мэтью Миллер.
«[Блинкен - ред.] также... поощрял поддержку Турции в отношении присоединения Швеции к Альянсу НАТО сейчас», – сказал он.
Блинкен приветствовал поддержку Киева со стороны Анкары и ее работу над зерновым соглашением, которое позволяет украинскому экспорту из черноморских портов, сказал спикер.
Напомним
Турция заявила, что Швеция должна выполнить свои обязательства для достижения членства в НАТО, в частности, придерживаться трехстороннего меморандума.