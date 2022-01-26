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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70130 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Блінкен планує днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські "гарантії безпеки"

Блінкен планує днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські "гарантії безпеки"

Київ • УНН

 • 29673 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен планує найближчими днями поговорити з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після того, як Москва ознайомитися з переданою відповіддю США на пропозиції щодо "гарантій безпеки". Про це заявив Блінкен, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Я планую поговорити з (міністром закордонних справ — ред.) Лавровим в найближчі дні після того, як у Москви буде шанс вивчити наш документ, і готовий обговорити наступні кроки", — сказав Блінкен.

Доповнення

США передали Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки".

Доповнення

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір направити Росії письмову відповідь на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" вже сьогодні.

Контекст

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія направила США і НАТО пропозиції з безпеки в Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону на вступ України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках і припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися з США, НАТО і ОБСЄ - в рамках російсько-американського діалогу на високому рівні в Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

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