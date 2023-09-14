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Блінкен: мета США - завадити росії досягти стратегічного успіху в її агресії в Україні

Блінкен: мета США - завадити росії досягти стратегічного успіху в її агресії в Україні

Київ • УНН

 • 322747 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Сполучені Штати ставлять собі за мету перешкодити росії досягти стратегічного успіху в її агресії проти України. Вашингтон також прагне допомогти Києву "не лише вижити, а й процвітати", заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Pod Save The World, передає УНН.

Цитата

"Кінцева мета насправді подвійна. По-перше, звичайно, це відмовити росії в будь-якому стратегічному успіху в Україні, тому що якщо ми цього не зробимо, то, як я вже сказав, це відкрите запрошення для агресорів усюди", - наголосив Блінкен.

Деталі

Державний секретар США відзначив, що росія вже зазнала невдачі у тому, що намагалася стерти Україну з карти, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни. Він зазначив, що тепер, де будуть "проведені лінії" - "принципово" залежить від українців.

"І ми хочемо підтримувати їх, щоб максимально збільшити їхню здатність повернути територію, що залишилася, захоплену росією. росія все ще контролює близько 17% території України. Але не тільки для того, щоб Україна вижила, але й процвітала", - сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, це стосується економічної допомоги та підтримки становлення демократії України.

"Мета полягає в тому, щоб Україна могла стати на ноги. Це не рецепт якоїсь безстрокової підтримки з боку всього світу, щоб Україна продовжувала жити. Це доводить Україну до такого стану, коли вона зможе міцно стояти самостійно у військовому, економічному та демократичному відношенні", - підсумував він.

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого виступу в Школі передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса заявив, що метою США є те, "щоб Україна не просто вижила, але й процвітала як динамічна, успішна демократія”.

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