Блекаутів не стосується: Кабмін пропонує заборонити відключати світло деяким категоріям громадян у разі заборгованостей

Деталі

В документі зазначають, що до категорій вразливих споживачів належать:

1) одержувачі житлових субсидій;

2) особи з інвалідністю І та ІІ групи, в тому числі особи, що здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю або за особою з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій;

3) особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу і які не є одержувачами житлових субсидій;

4) багатодітні та малозабезпечені сім’ї, які не є одержувачами житлових субсидій;

5) прийомні сім’ї, які мають під опікою трьох і більше дітей і не є одержувачами житлових субсидій;

6) побутові споживачі електричної енергії, які знаходяться в житлових приміщеннях (квартирах, будинках), життя та здоров’я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, яке живиться від електричних мереж, і які не є одержувачами житлових субсидій.

Документ пропонує заборони відключення світла вразливим споживачам через сплату не в повному обсязі за спожиту електричну енергію у період з 15 жовтня по 15 квітня відповідного року.

Зазначається, що заборона відключати електроенергію вразливим категоріям не поширюються на планові та аварійні відключення.

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Для встановлення статусу вразливого споживача можна звернутися до постачальника універсальних послуг особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг із заявою про взяття на облік і застосування спеціальних заходів захисту вразливих споживачів.

Розгляд заяв та інформування споживача про встановлення статусу чи відмову у його встановленні, здійснюється протягом 10 робочих днів шляхом зазначення вказаної інформації у виставленому рахунку (квитанції) та в особистому кабінеті на офіційному сайті.

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Споживач, якого визнано вразливим споживачем, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати постачальника універсальних послуг про обставини, що зумовили, зокрема, зміну його соціального статусу.

Також пропонується покласти обов'язок на постачальників запропонувати укладення договору про реструктуризацію заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію, щомісячний платіж в якому не перевищуватиме 20 % прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня року, в якому укладається договір.