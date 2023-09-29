Блэкаутов не касается: Кабмин предлагает запретить отключать свет некоторым категориям граждан в случае задолженностей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство социальной политики разработало проект постановления, согласно которому предлагается запретить отключать свет за неуплату за электроэнергию некоторым уязвимым категориям украинцев, сообщает УНН со ссылкой на проект документа, который опубликовало Минсоцполитики.
Детали
В документе отмечают, что к категориям уязвимых потребителей относятся:
1) получатели жилищных субсидий;
2) лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, которые не являются получателями жилищных субсидий;
3) лица, содержащие детские дома семейного типа и которые не являются получателями жилищных субсидий;
4) многодетные и малообеспеченные семьи, которые не являются получателями жилищных субсидий;
5) приемные семьи, которые имеют под опекой трех и более детей и не являются получателями жилищных субсидий;
6) бытовые потребители электрической энергии, которые находятся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, которое питается от электрических сетей, и которые не являются получателями жилищных субсидий.
Документ предлагает запрет отключения света уязвимым потребителям из-за уплаты не в полном объеме за потребленную электрическую энергию в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.
Отмечается, что запрет отключать электроэнергию уязвимым категориям не распространяются на плановые и аварийные отключения.
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Для установления статуса уязвимого потребителя можно обратиться к поставщику универсальных услуг лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика универсальных услуг с заявлением о постановке на учет и применении специальных мер защиты уязвимых потребителей.
Рассмотрение заявлений и информирование потребителя об установлении статуса или отказе в его установлении, осуществляется в течение 10 рабочих дней путем указания указанной информации в выставленном счете (квитанции) и в личном кабинете на официальном сайте.
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Потребитель, который признан уязвимым потребителем, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать поставщика универсальных услуг об обстоятельствах, обусловивших, в частности, изменение его социального статуса.
Также предлагается возложить обязанность на поставщиков предложить заключение договора о реструктуризации задолженности по оплате за потребленную электрическую энергию, ежемесячный платеж в котором не будет превышать 20% прожиточного минимума, установленного на 1 января года, в котором заключается договор.