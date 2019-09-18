БК “Дніпро” виграв перший матч за Суперкубок України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Баскетболісти “Дніпра” перемогли на виїзді южненський “Хімік” у першому матчі за Суперкубок України, повідомляє кореспондент УНН.
На старті зустрічі гості з Дніпра захопили лідерство у рахунку та виграли стартовий відрізок 29:18. Наступні три чверті були більш рівні за рахунком та грою, але дніпряни святкували виграш з комфортною перевагою в 15 очок – 78:63.
Статистика:
"Хімік": Салліван (13 очок), Горобченко (13), Югба (11), Войналович (9), Рябчук (8),
"Дніпро": Санон (17), Корнієнко (11), Дугат (11), Глєбов (9), Фесенко (9), Тимофеєнко (7), Чумаков (6).
Відзначимо, що володар трофею стане відомим за підсумком матчу у відповідь, який пройде у Дніпрі 21 вересня.