БК "Днепр" выиграл первый матч за Суперкубок Украины

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46096 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109358 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101255 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108477 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118810 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147857 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148355 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140406 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186819 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116729 просмотра

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БК "Днепр" выиграл первый матч за Суперкубок Украины

БК "Днепр" выиграл первый матч за Суперкубок Украины

Киев  •  УНН

 • 9424 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Баскетболисты “Днепра” победили на выезде “Химик” в первом матче за Суперкубок Украины, сообщает корреспондент УНН.

На старте встречи гости из Днепра захватили лидерство в счете и выиграли стартовый отрезок 29:18. Следующие три четверти были на более высоком уровне по счету и игрой, но днепряне праздновали выигрыш с комфортным преимуществом в 15 очков — 78:63.

Статистика:

“Химик”: Салливан (13 очков), Горобченко (13), Югба (11), Войналович (9), Рябчук (8),

“Днепр”: Санон (17), Корниенко (11), Дугат (11), Глебов (9), Фесенко (9), Тимофеенко (7), Чумаков (6).

Отметим, что обладатель трофея станет известен по итогам ответного матча, который пройдет в Днепре 21 сентября.

Украинские Национальные Новости

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