БК "Днепр" выиграл первый матч за Суперкубок Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Баскетболисты “Днепра” победили на выезде “Химик” в первом матче за Суперкубок Украины, сообщает корреспондент УНН.
На старте встречи гости из Днепра захватили лидерство в счете и выиграли стартовый отрезок 29:18. Следующие три четверти были на более высоком уровне по счету и игрой, но днепряне праздновали выигрыш с комфортным преимуществом в 15 очков — 78:63.
Статистика:
“Химик”: Салливан (13 очков), Горобченко (13), Югба (11), Войналович (9), Рябчук (8),
“Днепр”: Санон (17), Корниенко (11), Дугат (11), Глебов (9), Фесенко (9), Тимофеенко (7), Чумаков (6).
Отметим, что обладатель трофея станет известен по итогам ответного матча, который пройдет в Днепре 21 сентября.