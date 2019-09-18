БК "Днепр" выиграл первый матч за Суперкубок Украины

На старте встречи гости из Днепра захватили лидерство в счете и выиграли стартовый отрезок 29:18. Следующие три четверти были на более высоком уровне по счету и игрой, но днепряне праздновали выигрыш с комфортным преимуществом в 15 очков — 78:63.

Статистика:

“Химик”: Салливан (13 очков), Горобченко (13), Югба (11), Войналович (9), Рябчук (8),

“Днепр”: Санон (17), Корниенко (11), Дугат (11), Глебов (9), Фесенко (9), Тимофеенко (7), Чумаков (6).

Отметим, что обладатель трофея станет известен по итогам ответного матча, который пройдет в Днепре 21 сентября.