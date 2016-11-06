БК “Дніпро” проходить в наступний тур Кубка України
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні БК “Дніпро” у матчі проти “Політехніка” виборов перемогу, чим забезпечив собі проходження в наступний тур змагань. Про це повідомили у прес-службі баскетбольної команди, інформує УНН-Центр.
Матч закінчився з рахунком 84:55.
Нині БК “Дніпро” розмістився на третій сходинці турнірної таблиці, тоді як “Політехнік” на дев’ятій позиції.
Нагадаємо, ФБУ визначила пари 1/8 фіналу FreezeOil Кубка України.