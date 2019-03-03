БК "Дніпро" переміг "Хімік" у поєдинку за лідерство в Суперлізі

Суперники без розкачки включили високі швидкості. Високий темп дозволяв знаходити проломи в обороні опонента і набирати доволі легкі очки. Денис Журавльов вже в першій чверті дав пограти двом “бігменам” Натяжко і Фесенко. Вихід гравця під 15-м номером дозволив “Дніпру” організувати ривок 13:2 і повести з різницею у 8 очок.

Основний тягар набору очок далі перейшов на трійцю Шундель-Закурдаєв-Тимофеєнко. Ці хлопці забезпечили левову частку з 45 пунктів, набраних гостями в першій половині матчу. У “Хіміка”, по суті, не вдавалося впоратися тільки з Павловим, який відвантажив “Дніпру” 16 очок за половину.

Третя чверть і господарі понеслися відіграватися. Майже п’ять хвилин “Дніпро” не міг набрати очки і рахунок з 40:45 перетворився в 49:45. Забив Закурдаєв з-під кільця і гостей як прорвало. На майданчику з’явився Фесенко, який просто знищував під кільцем. У якийсь момент не витримали нерви у Степанівського і головний тренер “Хіміка” отримав технічний фол, який став для нього другим. Господарі майже на півтори чверті залишилися без головного тренера. “Дніпро” закінчив чверть з “+7” в активі і здавалося, що обставини складалися на користь гостей і довести матч до перемоги вдасться відносно спокійно.

По ходу заключної чверті “Дніпро” вів з різницею в 10 очок, але господарі не опустили рук. Павлов, який видав прекрасний матч, очолив погоню своєї команди за гостями. Саме після дальнього Сергія за 1:25 до кінця матчу рахунок став 75:76. Суперники обмінялися неточними дальніми кидками, кульмінація гри наступила за 3 секунди до кінця. Тимофеєнко порушив правила на Сидорові в центрі майданчика, і вибув з гри через перебір фолів. У “Дніпра” вже давно був перебір командних зауважень, але захисник “Хіміка” схибив обидва штрафні — тріумф “Дніпра”.

Зазначимо, що Фесенко з 14 очками та 9 підбираннями зупинився за крок від дабл-дабл, ставши разом з Тимофеєнком найрезультативнішим гравцем “Дніпра”.

Крім того додамо, дніпряни перемогли і вийшли на перше місце в турнірній таблиці — 18/8. “Хімік” з подібними цифрами йде другим.