БК "Днепр" победил "Химик" в поединке за лидерство в Суперлиге

ukru
Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 19694 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 115702 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 119402 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121905 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121298 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 152487 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117109 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141217 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145138 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130480 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 100521 просмотра
DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

8 марта, 03:41 • 33272 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 63882 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 120843 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

07:59 • 49662 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 118261 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 152487 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 166145 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 177542 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 235527 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 115703 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 82552 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101116 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 104856 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104567 просмотра
Актуальное
БК "Днепр" победил "Химик" в поединке за лидерство в Суперлиге

БК "Днепр" победил "Химик" в поединке за лидерство в Суперлиге

Киев  •  УНН

 • 7820 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Баскетболисты “Днепра” в драматическом противостоянии Суперлиги в гостях одержали волевую победу над “Химиком” из Южного, сообщает УНН со ссылкой на сайт днепрян.

Соперники без раскачки включили высокие скорости. Высокий темп позволял находить бреши в обороне оппонента и набирать довольно легкие очки. Денис Журавлев уже в первой четверти дал поиграть двум “бигменам” Натяжко и Фесенко. Выход игрока под 15-м номером позволил “Днепру” организовать рывок 13:2 и повести с разницей в 8 очков.

Основная тяжесть набора очков дальше перешла на троицу Шундель-Закурдаев-Тимофеенко. Эти ребята обеспечили львиную долю из 45 пунктов, набранных гостями в первой половине матча. У “Химика”, по сути, не получалось справиться только с Павловым, который отгрузил “Днепру” 16 очков за половину.

Третья четверть и хозяева понеслись отыгрываться. Почти пять минут “Днепр” не мог набрать очки и счет с 40:45 превратился в 49:45. Забил Закурдаев из-под кольца и гостей как прорвало. На площадке появился Фесенко, просто уничтожал под кольцом. В какой-то момент не выдержали нервы у Степановского и главный тренер “Химика” получил технический фол, который стал для него вторым. Хозяева почти на полтора четверти остались без главного тренера. “Днепр” закончил четверть с “+7” в активе и казалось, что обстоятельства складывались в пользу гостей и довести матч до победы удастся относительно спокойно.

По-ходу заключительной четверти “Днепр” вел с разницей в 10 очков, но хозяева не опустили рук. Павлов, выдал прекрасный матч, возглавил погоню своей команды за гостями. Именно после дальнего Сергея за 1:25 до конца матча счет стал 75:76. Соперники обменялись неточными дальними бросками, кульминация игры наступила за 3 секунды до конца. Тимофеенко сфолил на Сидоре в центре площадки, и выбыл из игры из-за перебора фолов. У “Днепра” уже давно был перебор командных замечаний, но защитник “Химика” ошибся оба штрафных — триумф “Днепра”.

Отметим, что Фесенко с 14 очками и 9 подборами остановился в шаге от дабл-дабла, став вместе с Тимофеенко самым результативным игроком “Днепра”.

Кроме того добавим, днепряне победили и вышли на первое место в турнирной таблице — 18/8. “Химик” с подобными цифрами идет вторым.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы