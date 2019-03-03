БК "Днепр" победил "Химик" в поединке за лидерство в Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Баскетболисты “Днепра” в драматическом противостоянии Суперлиги в гостях одержали волевую победу над “Химиком” из Южного, сообщает УНН со ссылкой на сайт днепрян.
Соперники без раскачки включили высокие скорости. Высокий темп позволял находить бреши в обороне оппонента и набирать довольно легкие очки. Денис Журавлев уже в первой четверти дал поиграть двум “бигменам” Натяжко и Фесенко. Выход игрока под 15-м номером позволил “Днепру” организовать рывок 13:2 и повести с разницей в 8 очков.
Основная тяжесть набора очков дальше перешла на троицу Шундель-Закурдаев-Тимофеенко. Эти ребята обеспечили львиную долю из 45 пунктов, набранных гостями в первой половине матча. У “Химика”, по сути, не получалось справиться только с Павловым, который отгрузил “Днепру” 16 очков за половину.
Третья четверть и хозяева понеслись отыгрываться. Почти пять минут “Днепр” не мог набрать очки и счет с 40:45 превратился в 49:45. Забил Закурдаев из-под кольца и гостей как прорвало. На площадке появился Фесенко, просто уничтожал под кольцом. В какой-то момент не выдержали нервы у Степановского и главный тренер “Химика” получил технический фол, который стал для него вторым. Хозяева почти на полтора четверти остались без главного тренера. “Днепр” закончил четверть с “+7” в активе и казалось, что обстоятельства складывались в пользу гостей и довести матч до победы удастся относительно спокойно.
По-ходу заключительной четверти “Днепр” вел с разницей в 10 очков, но хозяева не опустили рук. Павлов, выдал прекрасный матч, возглавил погоню своей команды за гостями. Именно после дальнего Сергея за 1:25 до конца матча счет стал 75:76. Соперники обменялись неточными дальними бросками, кульминация игры наступила за 3 секунды до конца. Тимофеенко сфолил на Сидоре в центре площадки, и выбыл из игры из-за перебора фолов. У “Днепра” уже давно был перебор командных замечаний, но защитник “Химика” ошибся оба штрафных — триумф “Днепра”.
Отметим, что Фесенко с 14 очками и 9 подборами остановился в шаге от дабл-дабла, став вместе с Тимофеенко самым результативным игроком “Днепра”.
Кроме того добавим, днепряне победили и вышли на первое место в турнирной таблице — 18/8. “Химик” с подобными цифрами идет вторым.