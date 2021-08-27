Бізнес на селі: у МХП підвели підсумки благодійного конкурсу “Село. Кроки до розвитку”

“Ще з 2016 року і по 2019 рік МХП проводив конкурс "Село. Кроки до розвитку“. За цей час у проект було інвестовано 11 мільйонів гривень на підтримку майже 250 бізнес-ідей по мікропідприємництву. У своїй діяльності ми скануємо проблеми громад, думаємо, що зробити, аби громади могли розвиватися. Зрозуміло, що коли немає бізнесу в селі, то громада занепадає, має місце безробіття, немає надходжень до бюджету. І цей конкурс ми започаткували, власне, щоб навчити людей не боятися, не зневірюватися, а навпаки — долати свої страхи, вчитись започатковувати бізнес і цим підтримувати як свої сім’ї, так і надавати односельцям робочі місця. Власне, щоб наші люди працювали тут, в Україні, а не їхали за кордон у найми”, — зауважила директорка БФ “МХП - Громаді” Тетяна Волочай.

За підсумками конкурсу було обрано 24 проекти-переможці з Черкаської та Вінницької областей. Серед авторів ідей 11 підприємців започаткували свій бізнес, а для 13 було надано підтримку. У результаті реалізації проекту вигоду отримали 24 домогосподарства та понад 70 осіб непрямих вигодонабувачів, які є членами цих сімей. Підприємці-переможці зокрема працюють в агросекторі, займаються вирощуванням худоби, розвитком зеленого туризму, легкої промисловості, виготовленням продуктів харчування, наданням послуг з ремонту та навчання тощо. Унікальність цього проекту полягає в створенні сталого партнерства і адаптації сталих моделей бізнесу до умов викликів підприємницької діяльності на селі. Менторська підтримка учасників, допомога та супровід у написанні бізнес-планів у громадах та консультування щодо налагодження сталого патерства створило сприятливе середовище для ведення бізнесу в сільській місцевості, мобілізації громадян та появі перших кроків для посилення економічного зростання їх майбутнього.

Ініціатива реалізована у межах спільного проекту уряду Швеції та Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні “Посилене партнерство для сталого розвитку”.

“Сталий розвиток можливий тільки у партнерстві. Для ПРООН надзвичайно важлива співпраця з владою, приватним сектором та громадськими організаціями. Партнерство є ключовим для реалізації Цілей сталого розвитку (ЦСР) та Порядку денного для сталого розвитку до 2030 — пріоритетів організації. Такі колаборації уже довели свою дієвість”, — зазначила спеціалістка з розвитку програми, відділ Інклюзивний розвиток, розбудова та відновлення миру, ПРООН Марія Гуцман.

У межах проекту було оголошено конкурс мікрогрантів “Село. Кроки до розвитку”, який передбачав навчання для підприємців-початківців із сільських населених пунктів Вінниччини та Черкащини. Таким чином, понад 100 осіб пройшли безплатне навчання з написання бізнес-планів та поліпшили свої знання з ведення бізнесу. У результаті конкурсна комісія обрала 24 проекти-переможці, які отримали фінансування обсягом до 50 тис. грн.

Директорка Вінницької агенції регіонального розвитку Наталія Гижко повідомила: “Коли кожен член громади розвиває власну справу, він насамперед самореалізовується і підвищує якість надання своїх послуг. Таким чином, успішні практики можуть бути хорошим прикладом для інших”.

“Я завжди за колаборацію. Людям, які рухаються вперед у своєму розвитку, громади, влада та бізнес мають надавати підтримку. І чим більш системною буде така підтримка, тим більше людей відгукнеться і стане проактивною частиною в своїй громаді. А успішні кейси зможуть надихати й інших підприємців йти таким самим шляхом”, — додала директорка Черкаської агенції регіонального розвитку Любов Ропало.

У результаті реалізації проекту планується зниження рівня сільських мігрантів та втілення перших кроків для підвищення рівня економічного зростання в сільських громадах. У сільській місцевості збільшиться кількість успішних історій та прикладів підприємництва, що дозволить популяризувати мале та мікропідприємництво серед інших.

Нагадаємо, проект “Розвиток села та протидія пандемії COVID-19 через сприяння росту малого та мікропідприємництва” реалізовано Благодійним фондом “МХП — Громаді” у партнерстві з Агенціями регіонального розвитку Вінницької та Черкаської областей. Він став одним із 9 проектів-переможців з 20 областей України. Відповідно до поданої заявки, внесок “МХП — Громаді” — майже 700 000 грн. Ще понад 820 000 грн надали партнери, з них кошти ПРООН — 620 000 грн, 200 000 грн — внесок Агенцій.