Бійці «Азову» знищили п'ять ворожих БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Воїни 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» влучними пострілами з гармат та протитанкових засобів знищили п'ять ворожих БМП різних модифікацій. Про це повідомили у пресслужбі бригади, передає УНН.
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«Від азовської аеророзвідки та артилерії техніці противника не сховатись ані в капонірі, ані в "зеленці"», — йдеться у повідомленні.
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