Бойцы "Азова" уничтожили пять вражеских БМП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Воины 12-й бригады специального назначения НГУ «Азов» точными выстрелами из пушек и противотанковых средств уничтожили пять вражеских БМП различных модификаций. Об этом сообщили в пресс-службе бригады, передает УНН.
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«От азовской аэроразведки и артиллерии технике противника не спрятаться ни в капонире, ни в "зеленке"», — говорится в сообщении.
Напомним
На Херсонщине нацгвардейцы уничтожили российскую наблюдательную станцию.
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