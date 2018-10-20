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Бійня у коледжі в окупованій Керчі: ще один постраждалий звернувся до лікарні

Бійня у коледжі в окупованій Керчі: ще один постраждалий звернувся до лікарні

Київ • УНН

 • 10285 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Ще одна людина, що постраждала в результаті вибуху, який стався 17 жовтня у коледжі окупованого міста Керч, звернулась в лікарню. Про це пише ТАСС  з посиланням на прес-службу підконтрольного Кремлю так званого "МОЗ" на півострові, передає УНН.

"Додався в Криму хлопець 16 років, сам прийшов, легкий ступінь тяжкості (травм)", - сказала співрозмовниця.

Вона уточнила, що молодий чоловік звернувся у дитячу клінічну лікарню в Сімферополі. Таким чином, кількість осіб, що перебувають у лікарнях окупованого Криму після вибуху, зросла до 23 осіб.

Як повідомляв УНН, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, зокрема і сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, відкриту в Росії за статтею “теракт”, у той же день було перекваліфіковано на “вбивство”.

Прокуратура АРК кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.

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