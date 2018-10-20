Бійня у коледжі в окупованій Керчі: ще один постраждалий звернувся до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Ще одна людина, що постраждала в результаті вибуху, який стався 17 жовтня у коледжі окупованого міста Керч, звернулась в лікарню. Про це пише ТАСС з посиланням на прес-службу підконтрольного Кремлю так званого "МОЗ" на півострові, передає УНН.
"Додався в Криму хлопець 16 років, сам прийшов, легкий ступінь тяжкості (травм)", - сказала співрозмовниця.
Вона уточнила, що молодий чоловік звернувся у дитячу клінічну лікарню в Сімферополі. Таким чином, кількість осіб, що перебувають у лікарнях окупованого Криму після вибуху, зросла до 23 осіб.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, зокрема і сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, відкриту в Росії за статтею “теракт”, у той же день було перекваліфіковано на “вбивство”.
Прокуратура АРК кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.