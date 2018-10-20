Бійня у коледжі в окупованій Керчі: ще один постраждалий звернувся до лікарні

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Ще одна людина, що постраждала в результаті вибуху, який стався 17 жовтня у коледжі окупованого міста Керч, звернулась в лікарню. Про це пише ТАСС з посиланням на прес-службу підконтрольного Кремлю так званого "МОЗ" на півострові, передає УНН.