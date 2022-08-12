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Бій за себе та за країну! Бій Усик - Джошуа: дивися безкоштовно на Parimatch - донать на 100 автівок для ЗСУ!

Київ • УНН

 • 253249 перегляди

Трансляція вечора боксу в Україні буде безкоштовною! Показ буде відкритим на сайті партнера Олександра Усика - Parimatch та в офіційному додатку бренду. Дивись безкоштовно та вболівай за країну! 

Бій за себе та за країну! Бій Усик - Джошуа: дивися безкоштовно на Parimatch - донать на 100 автівок для ЗСУ!

Головний боксерський поєдинок року, реванш, на який вся спортивна світова спільнота чекає вже майже рік, відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія. Олександр Усик (19-0, 13 КО) проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО). На кону титули WBA, IBF, WBO та IBO в гевівейті та статус найсильнішого та найвпливовішого боксера світу!

У вересні 2021-го у Лондоні українець декласував британця. 12 раундів розумного та впевненого боксу призвели до того, що фаворит втратив свої чемпіонські пояси. Усик переміг одноголосним рішенням суддів та став першим українцем, що володів титулами у крузервейті, а після цього завоював пояси гевівейту.

Реванш – для впевнених в собі та сильних духом. Джошуа прагне повернути свою велич. Для Усика - це бій за себе і за країну! Цей поєдинок – присвята кожному українцю: тим, хто захищає нашу землю від ворога на передовій, хто робить усе найкраще на своєму власному фронті, тим, у кого Україна в серці, у думках та в ділах.

Трансляція вечора боксу в Україні буде безкоштовною! Показ буде відкритим на сайті та в офіційному додатку Parimatch, у розділі «Спорт» на MEGOGO, на інтерактивному каналі «MEGOGO Гонг», на регіональних каналах «Суспільного Телебачення».

У вечері боксу візьме участь і ще один український боксер. В андеркарді бою Усик – Джошуа битиметься Даніель Лапін (5-0). Киянин у напівважкій вазі вийде на ринг з 28-річним словаком Йозефом Юрком (9-6, KO-6).

Протягом усієї трансляції вечора буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ. Олександр Усик разом з партнером Parimatch мають на меті зібрати 1 мільйон доларів, за який буде придбано 100 автівок для захисників та захисниць України!

Збір проводитиме благодійний фонд українського чемпіона Usyk Foundation, що протягом п’яти місяців війни допомагає українцям, які постраждали від російської агресії. За умови, що сума донатів перевищить 1 мільйон доларів, решта суми буде витрачена на продуктові набори, які будуть передані ВПО та людям, які потребують допомоги.

Вболівайте за Україну на всіх фронтах, підтримайте Олександра Усика в поєдинку з Ентоні Джошуа та допомагайте Збройним силам України! Кожен удар має значення, кожен донат важливий! Разом ми переможемо: і в ринзі і на полі бою!

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