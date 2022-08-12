Бой за себя и за страну! Бой Усик - Джошуа: смотри бесплатно на Parimatch - донать на 100 автомобилей для ВСУ!

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 12338 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 23276 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 59521 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 100957 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 135299 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 132859 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 287106 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136833 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123374 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 384722 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
2.9м/с
56%
Популярные новости

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

8 апреля, 21:48 • 12238 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 14833 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

01:57 • 11608 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 19281 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 19100 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 12367 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 287124 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 306496 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 384736 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 360470 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Скотт Бессент

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Китай

Харьков

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 4242 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82479 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 115918 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135548 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174097 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

Бой за себя и за страну! Бой Усик - Джошуа: смотри бесплатно на Parimatch - донать на 100 автомобилей для ВСУ!

Киев • УНН

 • 253248 просмотра

Трансляция вечера бокса в Украине будет бесплатной! Показ будет открыт на сайте партнера Александра Усика - Parimatch и в официальном приложении бренда. Смотри бесплатно и болей за страну! 

Бой за себя и за страну! Бой Усик - Джошуа: смотри бесплатно на Parimatch - донать на 100 автомобилей для ВСУ!

Главный боксерский поединок года, реванш, которого все спортивное мировое сообщество ждет уже почти год, состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Александр Усик (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). На кону титулы WBA, IBF, WBO и IBO в хевивейте и статус сильнейшего и влиятельного боксера мира!

В сентябре 2021-го в Лондоне украинец деклассировал британца. 12 раундов разумного и уверенного бокса привели к тому, что фаворит потерял свои чемпионские пояса. Усик победил единогласным решением судей и стал первым украинцем, владеющим титулами в крузервейте, а затем завоевал пояса хевивейта.

Реванш – для уверенных в себе и сильных духом. Джошуа стремится вернуть свое величие. Для Усика – это бой за себя и за страну! Этот поединок – посвящение каждому украинцу: тем, кто защищает нашу землю от врага на передовой, кто делает все лучшее на своем фронте, тем, у кого Украина в сердце, в мыслях и в делах.

Трансляция вечера бокса в Украине будет бесплатной! Показ будет открыт на сайте и в официальном приложении Parimatch, в разделе «Спорт» на MEGOGO, на интерактивном канале «MEGOGO Гонг», на региональных каналах «Общественного Телевидения».

В вечере бокса примет участие и еще один украинский боксер. В андеркарте боя Усик – Джошуа сразится Даниэль Лапин (5-0). Киевлянин в полутяжелом весе выйдет на ринг с 28-летним словаком Йозефом Юрко (9-6, KO-6).

В течение всей трансляции вечера будет открыт сбор средств на нужды ВСУ. Александр Усик вместе с партнером Parimatch преследуют цель собрать 1 миллион долларов, за который будет приобретено 100 автомобилей для защитников и защитниц Украины!

Сбор будет проводить благотворительный фонд украинского чемпиона Usyk Foundation, что в течение пяти месяцев войны помогает украинцам, пострадавшим от российской агрессии. При условии, что сумма донатов превысит 1 миллион долларов, остальная сумма будет израсходована на продуктовые наборы, которые будут переданы ВПЛ и людям, нуждающимся в помощи.

Поддерживайте Украину на всех фронтах, Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа и помогайте Вооруженным силам Украины! Каждый удар имеет значение, каждый донат важен! Итого мы победим: и в ринге и на поле боя!

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28