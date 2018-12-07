Біткоїн на порозі краху - мільярдер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Найближчим часом ситуація на ринку криптовалют значно погіршиться. Про це заявив мільярдер і венчурний капіталіст Джим Брайєр, передає УНН з посиланням на Fortune.
"Зараз криптовалюти готові перейти в фазу ядерної зими", - заявив Брайер.
Він додав, що інвестори втрачають інтерес до області блокчейна, однак, це циклічне явище, тому подібна динаміка цілком нормальна.
Мільярдер наголосив, що подібні цикли спостерігаються приблизно кожне десятиліття.
Нагадаємо, як писав УНН, багато країн світу побоюються легалізації криптовалют. А в Америці біткоїн назвали "надризиковим активом".
Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.
Більш того, співавтором свого законопроекту про біткоїн Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну. І цей вчинок колеги радикала по партії назвали як мінімум "неетичним".