Биткоин на пороге краха - миллиардер
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В ближайшее время ситуация на рынке криптовалют значительно ухудшится. Об этом заявил миллиардер и венчурный капиталист Джим Брайер, передает УНН со ссылкой на Fortune.
"Сейчас криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы", — заявил Брайер.
Он добавил, что инвесторы теряют интерес к области блокчейна, однако, это цикличное явление, поэтому подобная динамика вполне нормальна.
Миллиардер подчеркнул, что подобные циклы наблюдаются приблизительно каждое десятилетие.
Напомним, как писал УНН, многие страны мира опасаются легализации криптовалют. А в Америке биткоин назвали "сверхрисковым активом".
Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.
Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.