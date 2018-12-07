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Биткоин на пороге краха - миллиардер

Киев • УНН

 • 12503 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В ближайшее время ситуация на рынке криптовалют значительно ухудшится. Об этом заявил миллиардер и венчурный капиталист Джим Брайер, передает УНН со ссылкой на Fortune.

Биткоин на пороге краха - миллиардер

"Сейчас криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы", — заявил Брайер.

Он добавил, что инвесторы теряют интерес к области блокчейна, однако, это цикличное явление, поэтому подобная динамика вполне нормальна.

Миллиардер подчеркнул, что подобные циклы наблюдаются приблизительно каждое десятилетие.

Напомним, как писал УНН, многие страны мира опасаются легализации криптовалют. А в Америке биткоин назвали "сверхрисковым активом".

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.

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