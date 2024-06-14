Біткоїн “завмер” на ціновій позначці у 67 тисяч доларів: чому криптовалюта припинила ріст
Київ • УНН
Ціна біткоїна майже не змінилася на азійських ринках, в той час, як інші криптовалюти знизилися через очікування підвищення процентних ставок Федеральним резервом, що нівелювало позитивні події.
На азійських ринках у п'ятницю вартість біткоїна залишалася майже без змін, тоді як загальний спад цін на криптовалюти спостерігався через очікування менш активного зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, що спричинило зростання інтересу до долара. Пише УНН з посиланням на Investing.
За останні 24 години, біткоїн знизився на 0,9% до позначки $67 030,4. У четвер він опустився до $66 000 після того, як долар відновив свої позиції після місячного мінімуму.
Також біткоїн може показати тижневі втрати, оскільки підвищені страхи щодо процентних ставок переважали поліпшення у притоці капіталу в криптоінвестиції.
Попри плани компанії MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR) інвестувати ще більше в біткоїни шляхом випуску облігацій на суму 500 мільйонів доларів, значних змін у ціні не відбулося.
Ціни на криптовалюти в цілому коливались від стабільних до низьких, особливо через стурбованість щодо високих процентних ставок, що нівелювало деякі позитивні зміни, пов'язані зі спотовими ETF на Ether.
Ether зріс на 0,2% до $3 515,79, показавши єдине позитивне зростання серед альткоїнів. За словами Гері Генслера, голови Комісії з цінних паперів та бірж, регулятор має намір схвалити спотові ETF на Ether до кінця літа.
Інші альткоїни, такі як ADA, XRP і SOL, показали зниження на більш ніж 2% кожен.
Серед мемкоїнів DOGE та SHIB також зазнали незначних втрат, втративши приблизно по 0,5% кожен.
Нагадаємо
Ціна біткойна мало змінилася в четвер після волатильної сесії, оскільки прогноз Федеральної резервної системи про високі процентні ставки значною мірою затьмарив деякі ознаки охолодження короткострокової інфляції.