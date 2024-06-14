На азиатских рынках в пятницу стоимость биткоина оставалась почти без изменений, тогда как общий спад цен на криптовалюты наблюдался из-за ожидания менее активного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, что повлекло рост интереса к доллару. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

За последние 24 часа, биткоин снизился на 0,9% до отметки $67 030,4. В четверг он опустился до $66 000 после того, как доллар восстановил свои позиции после месячного минимума.

Также биткоин может показать недельные потери, поскольку повышенные страхи относительно процентных ставок перевешивали улучшения в притоке капитала в криптоинвестиции.

Несмотря на планы компании MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR) инвестировать еще больше в биткоины путем выпуска облигаций на сумму 500 миллионов долларов, значительных изменений в цене не произошло.

Цены на криптовалюты в целом колебались от стабильных до низких, особенно из-за обеспокоенности по поводу высоких процентных ставок, что нивелировало некоторые положительные изменения, связанные со спотовыми ETF на Ether.

Ether вырос на 0,2% до $3 515,79, показав единственный положительный рост среди альткоинов. По словам Гэри Генслера, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам, регулятор намерен одобрить спотовые ETF на Ether до конца лета.

Другие альткоины, такие как ADA, XRP и SOL, показали снижение на более чем 2% каждый.

Среди мемоинов DOGE и SHIB также понесли незначительные потери, потеряв примерно по 0,5% каждый.

Напомним

Цена биткойна мало изменилась в четверг после волатильной сессии, поскольку прогноз Федеральной резервной системы о высоких процентных ставках в значительной степени затмил некоторые признаки охлаждения краткосрочной инфляции.