Ціна біткоїна не перетнула позначку більше 67 тисяч доларів: у чому причина

Ціна біткойна мало змінилася в четвер після волатильної сесії, оскільки прогноз Федеральної резервної системи про високі процентні ставки значною мірою затьмарив деякі ознаки охолодження короткострокової інфляції. Пише УНН з посиланням на Investing.

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Протягом останніх 24 годин найбільша криптовалюта у світі виросла на 0,4%, досягнувши позначки в $67 484,6. Впродовж цього тижня криптовалюта зазнала різких коливань, піднявшись до $70 000, але потім впала. Біткоїн залишається в обмеженому ціновому діапазоні на тлі новин, що Федеральна резервна система США (ФРС) прогнозує лише одне зниження ставок цього року, тоді як раніше очікувалось три. Трейдери загалом продовжують уникати біткоїна та інших криптовалют через високі і триваліші процентні ставки в США.

Незважаючи на те, що ФРС залишила ставки без змін, як і було очікувано, у середу голова ФРС Джером Пауелл вказав, що зараз центральний банк розглядає можливість лише одного зниження ставки протягом року. Декілька політиків висловилися проти зниження ставок цього року, аргументуючи це необхідністю досягти більшого прогресу у зниженні інфляції, тому ФРС також збільшила свій інфляційний прогноз на цей рік.

Після публікації даних, які показали, що споживча інфляція у США у травні знизилась більше, ніж очікувалося, біткоїн спочатку зріс, але потім втратив позиції після коментарів ФРС. Високі процентні ставки зазвичай негативно впливають на спекулятивні активи, такі як криптовалюти, оскільки вони обмежують доступну для інвестицій ліквідність.

Наразі увага зосереджена на майбутніх даних індексу цін виробників, які можуть надати додаткову інформацію про інфляцію в США, з плановим випуском даних у четвер.

Сьогоднішні ціни на криптовалюти: інші альткоїни показують спад на тлі волатильності курсу. Перспектива високих та тривалих процентних ставок у США також впливає на більш широкий криптовалютний ринок. Ether, друга за величиною криптовалюта світу, втратила 0,3%, опустившись до $3 499,09, відмовившись від додаткових прибутків, отриманих минулого місяця. ADA, XRP і SOL зросли між 0,6% і 1,7%, проте за тиждень показали загальний спад.

Серед мем-токенів SHIB впав на 1,6%, тоді як DOGE зріс на 3%. Інтерес до мем-акцій на Уолл-стріт також зменшився, що охолодило настрої щодо таких токенів.GameStop Corp (NYSE:GME) втратила позиції в середу, знищивши більшу частину свого ралі, що спостерігалося наприкінці травня.

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