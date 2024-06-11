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Біткоїн знову впав: в Investing називають три причини

Біткоїн знову впав: в Investing називають три причини

Київ • УНН

 • 41722 перегляди

Ціна біткоїна впала з нещодавніх максимумів близько 70 000 дол. через значні ліквідації на рівнях 72 000 дол., 69 000 дол. і 66 000 дол., відтік з американських біткоїн-біржових ETF, що свідчить про фіксацію прибутку, і зниження ентузіазму на ринку, незважаючи на те, що деякі фонди демонструють стабільні притоки коштів.

Біткоїн не зміг знову досягти рівня вище 70 000 доларів. Аналізуючи останні дані про ліквідації, активність ETF і ринкові звіти, Investing назвав основні причини такої динаміки, пише УНН.

Перш за все, теплова карта ліквідацій показує значні продажі на рівнях 72 000 дол., 69 000 дол. і 66 000 дол., що спонукало до падіння ціни біткоїна через примусове закриття позицій з використанням кредитного плеча. Це спричинило значний тиск на продаж та швидке зниження цін.

По-друге, американські ETF, що стежать за біткоїном, показали суттєвий відтік коштів, особливо після 19 днів припливу, фіксуючи чистий відтік у 64,93 млн дол. у понеділок, що свідчить про перехід інвесторів від накопичення до фіксації прибутків або зменшення ризиків. Серед найбільших відтоків виділяється GBTC від Grayscale, за яким слідують інші великі фонди.

По-третє, загальна тенденція на ринку показує спад ентузіазму, попри те що є фонди зі стабільним припливом, що вказує на фіксацію прибутків після тривалого періоду позитивних інвестицій. Незважаючи на негативний тренд, є фонди, які продовжують демонструвати зростання інвестицій.

Нагадаємо

У понеділок ціна біткоїна стабілізувалася після значного падіння на вихідних, коли вона відступила від своїх останніх максимальних позначок, звернувши увагу на ключові індикатори процентних ставок у США.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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