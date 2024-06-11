Биткоин снова упал: в Investing называют три причины

Биткоин не смог снова достичь уровня выше 70 000 долларов. Анализируя последние данные о ликвидациях, активность ETF и рыночные отчеты, Investing назвал основные причины такой динамики, пишет УНН.

Прежде всего, тепловая карта ликвидаций показывает значительные продажи на уровнях 72 000 долл., 69 000 долл. и 66 000 долл., что побудило к падению цены биткоина из-за принудительного закрытия позиций с использованием кредитного плеча. Это вызвало значительное давление на продажу и быстрое снижение цен.

Во-вторых, американские ETF, следящие за биткоином, показали существенный отток средств, особенно после 19 дней притока, фиксируя чистый отток в 64,93 млн долл. в понедельник, что свидетельствует о переходе инвесторов от накопления к фиксации прибыли или уменьшению рисков. Среди крупнейших оттоков выделяется GBTC от Grayscale, за которым следуют другие крупные фонды.

В-третьих, общая тенденция на рынке показывает спад энтузиазма, несмотря на то что есть фонды со стабильным притоком, что указывает на фиксацию прибыли после длительного периода положительных инвестиций. Несмотря на негативный тренд, есть фонды, которые продолжают демонстрировать рост инвестиций.

Напомним

В понедельник цена биткоина стабилизировалась после значительного падения на выходных, когда она отступила от своих последних максимальных отметок, обратив внимание на ключевые индикаторы процентных ставок в США.