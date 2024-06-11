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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткоин снова упал: в Investing называют три причины

Биткоин снова упал: в Investing называют три причины

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 15:59  •  5027 просмотра

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Цена биткоина упала с недавних максимумов около 70 000 долл. из-за значительных ликвидаций на уровнях 72 000 долл., 69 000 долл. и 66 000 долл., оттока из американских биткоин-биржевых ETF, что свидетельствует о фиксации прибыли, и снижения энтузиазма на рынке, несмотря на то, что некоторые фонды демонстрируют стабильные притоки средств.

Биткоин не смог снова достичь уровня выше 70 000 долларов. Анализируя последние данные о ликвидациях, активность ETF и рыночные отчеты, Investing назвал основные причины такой динамики, пишет УНН.

Прежде всего, тепловая карта ликвидаций показывает значительные продажи на уровнях 72 000 долл., 69 000 долл. и 66 000 долл., что побудило к падению цены биткоина из-за принудительного закрытия позиций с использованием кредитного плеча. Это вызвало значительное давление на продажу и быстрое снижение цен.

Во-вторых, американские ETF, следящие за биткоином, показали существенный отток средств, особенно после 19 дней притока, фиксируя чистый отток в 64,93 млн долл. в понедельник, что свидетельствует о переходе инвесторов от накопления к фиксации прибыли или уменьшению рисков. Среди крупнейших оттоков выделяется GBTC от Grayscale, за которым следуют другие крупные фонды.

В-третьих, общая тенденция на рынке показывает спад энтузиазма, несмотря на то что есть фонды со стабильным притоком, что указывает на фиксацию прибыли после длительного периода положительных инвестиций. Несмотря на негативный тренд, есть фонды, которые продолжают демонстрировать рост инвестиций.

Напомним

В понедельник цена биткоина стабилизировалась после значительного падения на выходных, когда она отступила от своих последних максимальных отметок, обратив внимание на ключевые индикаторы процентных ставок в США.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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