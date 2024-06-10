Біткоїн зафіксувався на ціновій позначці у 69 тисяч доларів
Київ • УНН
Наразі біткоїн злегка виріс, досягнувши 69 534,4 долара, тоді як трейдери чекають засідання ФРС, яке може вплинути на подальшу динаміку вартості.
У понеділок ціна біткоїна стабілізувалася після значного падіння на вихідних, коли вона відступила від своїх останніх максимальних позначок, звернувши увагу на ключові індикатори процентних ставок у США. Пише УНН з посиланням на Investing.com.
Минулого тижня біткоїн досяг піка в 72 000 доларів, наближаючись до рекорду встановленого у березні, але потім спостерігалося значне виведення прибутків і зниження його вартості після зміцнення долара.
Наразі біткоїн злегка виріс, досягнувши 69 534,4 долара, тоді як трейдери чекають засідання ФРС, яке може вплинути на подальшу динаміку вартості.
Несподівані дані про заробітну плату в США призвели до переосмислення трейдерами ймовірності зниження ставок ФРС вже у вересні, що підтримало курс долара та негативно вплинуло на ціни криптовалют.
Подальші показники інфляції, які опублікують у середу, можуть підтвердити, що інфляція продовжує перевищувати цільовий показник ФРС у 2% на рік, що залишить мало простору для зниження ставок. Це може створити негативні умови для біткоїна та інших криптовалют, оскільки вони зазвичай користуються з високої ліквідності та м'яких умов кредитування.
Загалом, крипторинки зазнали значних втрат у минулі вихідні через тиск високих ставок і фіксацію прибутків після приросту у травні. На початку цього тижня, Ether стабілізувався після падіння, а XRP, SOL і ADA показали незначний ріст.
Нагадаємо
Вартість біткоїна знизилася, впавши нижче відмітки в 70 000 доларів, на тлі зміцнення долара після публікації важливих даних США про заробітну плату в несільськогосподарському секторі.