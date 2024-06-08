Ціна біткоїна знову впала до 69 тисяч доларів: у чому причина
Київ • УНН
Вартість біткоіна впала нижче 70 000 доларів на тлі зміцнення долара після публікації важливих даних по заробітній платі в несільськогосподарському секторі, але, згідно з технічним аналізом, у нього все ще є потенціал для зростання до 83 000 доларів.
Вартість біткоїна знизилася, впавши нижче відмітки в 70 000 доларів, на тлі зміцнення долара після публікації важливих даних США про заробітну плату в несільськогосподарському секторі, пише УНН з посиланням на Investing.com.
Деталі
Біткоїн втратив 1,32% своєї вартості за 24 години, опустившись до $69 505,5, попри те, що за тиждень токен збільшився більше ніж на 4% після виходу з торгового діапазону $60 000 до $70 000, що тривав з середини березня.
Зростання очікувань зниження відсоткових ставок ФРС до вересня, підкріплене слабкими економічними показниками США, стимулювало зростання ринків криптовалют, підвищивши інтерес до високоризикових активів, таких як біткоїн. Ці очікування також підігріли вартість долара, що сприяло активам, які мають високий рівень ризику.
Технічний аналіз від 10x Research передбачає можливе зростання біткоїна до $83 000, звертаючи увагу на значну бичачу модель, яка формується на денному графіку.
Якщо біткоїн перевищить $72 000, це підтвердить прорив з інвертованої моделі "голова і плечі", що може відбутися на початку наступного тижня.
На ширшому криптовалютному ринку основні альткоїни також показали падіння в п'ятницю через останні дані про зайнятість, але більшість з них демонструють потенціал для тижневого зростання завдяки оптимізму щодо можливого спотового Ether ETF.
Ether втратив 1,64%, торгуючись на рівні $3 691,48, в той час як інші альткоїни також відзначились змінами в ціні.
Нагадаємо
За даними інвестиційної компанії Bernstein, загальна вартість спотових біржових фондів на біткоїн та ефір може зрости до 450 млрд доларів у найближчі кілька років, а курс біткоїна досягне 90 тис. доларів до кінця 2024 року.