Цена биткоина снова упала до 69 тысяч долларов: в чем причина

Стоимость биткоина снизилась, упав ниже отметки в 70 000 долларов, на фоне укрепления доллара после публикации важных данных США о заработной плате в несельскохозяйственном секторе, пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

Биткоин потерял 1,32% своей стоимости за 24 часа, опустившись до $69 505,5, несмотря на то, что за неделю токен увеличился более чем на 4% после выхода из торгового диапазона $60 000 до $70 000, продолжавшегося с середины марта.

Рост ожиданий снижения процентных ставок ФРС к сентябрю, подкрепленный слабыми экономическими показателями США, стимулировал рост рынков криптовалют, повысив интерес к высокорисковым активам, таким как биткоин. Эти ожидания также повысили стоимость доллара, что способствовало активам с высоким уровнем риска.

Технический анализ от 10x Research предполагает возможный рост биткоина до $83 000, обращая внимание на значительную бычью модель, которая формируется на дневном графике.

Если биткоин превысит $72 000, это подтвердит прорыв с инвертированной модели "голова и плечи", что может произойти в начале следующей недели.

На более широком криптовалютном рынке основные альткоины также показали падение в пятницу из-за последних данных о занятости, но большинство из них демонстрируют потенциал для недельного роста благодаря оптимизму в отношении возможного спотового Ether ETF.

Ether потерял 1,64%, торгуясь на уровне $3 691,48, в то время как другие альткоины также отличились изменениями в цене.

Напомним

По данным инвестиционной компании Bernstein, общая стоимость спотовых биржевых фондов на биткоин и эфир может вырасти до 450 млрд долларов в ближайшие несколько лет, а курс биткоина достигнет 90 тыс. долларов к концу 2024 года.