Биткоин зафиксировался на ценовой отметке в 69 тысяч долларов

В понедельник цена биткоина стабилизировалась после значительного падения на выходных, когда она отступила от своих последних максимальных отметок, обратив внимание на ключевые индикаторы процентных ставок в США. Пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

На прошлой неделе биткоин достиг пика в 72 000 долларов, приближаясь к рекорду установленного в марте, но затем наблюдалось значительное выведение прибылей и снижение его стоимости после укрепления доллара.

Сейчас биткоин слегка вырос, достигнув 69 534,4 доллара, тогда как трейдеры ждут заседания ФРС, которое может повлиять на дальнейшую динамику стоимости.

Неожиданные данные о заработной плате в США привели к переосмыслению трейдерами вероятности снижения ставок ФРС уже в сентябре, что поддержало курс доллара и негативно повлияло на цены криптовалют.

Дальнейшие показатели инфляции, опубликованные в среду, могут подтвердить, что инфляция продолжает превышать целевой показатель ФРС в 2% в год, что оставит мало места для снижения ставок. Это может создать негативные условия для биткойнов и других криптовалют, поскольку они обычно извлекают выгоду из высокой ликвидности и мягких условий кредитования.

В целом, крипторынки понесли значительные потери в минувшие выходные из-за давления высоких ставок и фиксации прибылей после прироста в мае. Ранее на этой неделе Ether стабилизировался после падения, а RP, SOL и ADA показали небольшой рост.

Напомним

Стоимость биткоина снизилась, упав ниже отметки в 70 000 долларов, на фоне укрепления доллара после публикации важных данных США о заработной плате в несельскохозяйственном секторе.