Цена биткоина не пересекла отметку более 67 тысяч долларов: в чем причина

Цена биткойна мало изменилась в четверг после волатильной сессии, поскольку прогноз Федеральной резервной системы о высоких процентных ставках в значительной степени затмил некоторые признаки охлаждения краткосрочной инфляции. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

В течение последних 24 часов крупнейшая криптовалюта в мире выросла на 0,4%, достигнув отметки в $67 484,6. В течение этой недели криптовалюта претерпела резкие колебания, поднявшись до $70 000, но затем упала. Биткоин остается в ограниченном ценовом диапазоне на фоне новостей, что Федеральная резервная система США (ФРС) прогнозирует только одно снижение ставок в этом году, тогда как ранее ожидалось три. Трейдеры в целом продолжают избегать биткоина и других криптовалют из-за высоких и длительных процентных ставок в США.

Несмотря на то, что ФРС оставила ставки без изменений, как и ожидалось, в среду председатель ФРС Джером Пауэлл указал, что сейчас центральный банк рассматривает возможность только одного снижения ставки в течение года. Несколько политиков высказались против снижения ставок в этом году, аргументируя это необходимостью достичь большего прогресса в снижении инфляции, поэтому ФРС также увеличила свой инфляционный прогноз на этот год.

После публикации данных, которые показали, что потребительская инфляция в США в мае снизилась больше, чем ожидалось, биткоин сначала вырос, но затем потерял позиции после комментариев ФРС. Высокие процентные ставки обычно негативно влияют на спекулятивные активы, такие как криптовалюты, поскольку они ограничивают доступную для инвестиций ликвидность.

Сейчас внимание сосредоточено на предстоящих данных индекса цен производителей, которые могут предоставить дополнительную информацию об инфляции в США, с плановым выпуском данных в четверг.

Сегодняшние цены на криптовалюты: другие альткоины показывают спад на фоне волатильности курса. Перспектива высоких и длительных процентных ставок в США также влияет на более широкий криптовалютный рынок. Ether, вторая по величине криптовалюта мира, потеряла 0,3%, опустившись до $3 499,09, отказавшись от дополнительных прибылей, полученных в прошлом месяце. ADA, XRP и SOL выросли между 0,6% и 1,7%, однако за неделю показали общий спад.

Среди мем-токенов SHIB упал на 1,6%, тогда как DOGE вырос на 3%. Интерес к мем-акциям на Уолл-стрит также уменьшился, что охладило настроения в отношении таких токенов.GameStop Corp (NYSE:GME) потеряла позиции в среду, уничтожив большую часть своего ралли, наблюдавшегося в конце мая.

Напомним,

Биткоин не смог снова достичь уровня выше 70 000 долларов. Анализируя последние данные о ликвидациях, активность ETF и рыночные отчеты.