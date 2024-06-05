Біткоїн перетнув цінову позначку у 70 тисяч доларів
Київ • УНН
Ціна біткоіна зросла більш ніж на 12% за останній місяць і більш ніж на 3% за останній день, наблизившись до 72 000 доларів.
Біткоїн перетнув цінову позначку у 70 тисяч доларів. Ціна біткоїна зросла більше ніж на 12% за останній місяць, при цьому за останню добу вона піднялася на понад 3%, пише УНН з посиланням на Investing.com.
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"Позначка у 72 тис. - це запобіжник, який запускає каскад ліквідації. Короткі позиції на суму 1,5 мільярда доларів США готові до ліквідації, аж до 75 тисяч доларів США та нового історичного максимуму" - зазначив криптоаналітик Віллі Ву.
Тим часом, трейдер і аналітик Пітер Брандт передбачив, що за патернами попередніх циклів, які відбувалися після халвінгів, до кінця серпня 2025 року вартість біткоїна може сягнути від $130 000 до $150 000.
Нагадаємо
За даними інвестиційної компанії Bernstein, загальна вартість спотових біржових фондів на біткоїн та ефір може зрости до 450 млрд доларів у найближчі кілька років, а курс біткоїна досягне 90 тис. доларів до кінця 2024 року.