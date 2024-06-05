Биткоин пересек ценовую отметку в 70 тысяч долларов. Цена биткоина выросла более чем на 12% за последний месяц, при этом за последние сутки она поднялась более чем на 3%, пишет УНН со ссылкой на Investing.com.

Детали

"Отметка в 72 тыс. - это предохранитель, который запускает каскад ликвидации. Короткие позиции на сумму 1,5 миллиарда долларов США готовы к ликвидации, вплоть до 75 тысяч долларов США и нового исторического максимума", - отметил криптоаналитик Вилли Ву.

Между тем, трейдер и аналитик Питер Брандт предсказал, что по паттернам предыдущих циклов, которые происходили после халвингов, к концу августа 2025 года стоимость биткоина может достичь от $130 000 до $150 000.

Напомним

По данным инвестиционной компании Bernstein, общая стоимость спотовых биржевых фондов на биткоин и эфир может вырасти до 450 млрд долларов в ближайшие несколько лет, а курс биткоина достигнет 90 тыс. долларов к концу 2024 года.