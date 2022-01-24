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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Біля входу в лікарню у Києві знайшли застреленого чоловіка

Біля входу в лікарню у Києві знайшли застреленого чоловіка

Київ • УНН

 • 21211 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Біля однієї зі столичних лікарень у Дарницькому районі Києва виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.

Цитата:

“Дійсно, відбулась така подія. Надійшло повідомлення на 102, що на майданчику біля входу до лікарняного закладу по вулиці Харківське шосе лежить чоловік з вогнепальним пораненням. Чоловік близько 50 років”, — повідомив співрозмовник агентства.

Деталі

За даними правоохоронців, на місці працювала слідчо-оперативна група. Інших деталей, зокрема, щодо зброї та чи відкрите провадження, повідомити наразі не змогли.

Додамо

Раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що подія сталася вночі 24 січня на ганку туберкульозної лікарні. За інформацією ЗМІ, чоловік здійснив самогубство.

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