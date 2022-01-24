Біля входу в лікарню у Києві знайшли застреленого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Біля однієї зі столичних лікарень у Дарницькому районі Києва виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.
Цитата:
“Дійсно, відбулась така подія. Надійшло повідомлення на 102, що на майданчику біля входу до лікарняного закладу по вулиці Харківське шосе лежить чоловік з вогнепальним пораненням. Чоловік близько 50 років”, — повідомив співрозмовник агентства.
Деталі
За даними правоохоронців, на місці працювала слідчо-оперативна група. Інших деталей, зокрема, щодо зброї та чи відкрите провадження, повідомити наразі не змогли.
Додамо
Раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що подія сталася вночі 24 січня на ганку туберкульозної лікарні. За інформацією ЗМІ, чоловік здійснив самогубство.