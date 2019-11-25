Біля узбережжя Тайваню стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Підземні поштовхи магнітудою 4,5 були зафіксовані біля східного узбережжя Тайваню в понеділок вранці. Про це повідомив Китайський сейсмологічний центр, передає УНН.
За даними видання, землетрус стався о 09:32 за місцевим часом (близько 3:32 за київським часом). Осередок розташований в 12 км від узбережжя повіту Хуалянь (населення близько 340 тис. осіб) і залягав на глибині 10 км.
Повідомлень про загрозу цунамі і руйнування не надходило.
Нагадаємо, вчора біля берегів штату Аляска стався землетрус магнітудою 6,3.