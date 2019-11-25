У побережья Тайваня произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы у восточного побережья Тайваня в понедельник утром. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр, передает УНН.
По данным издания, землетрясение произошло в 09:32 по местному времени (около 3:32 по киевскому времени). Очаг расположен в 12 км от побережья уезда Хуалянь (население около 340 тыс. человек) и залегал на глубине 10 км.
Сообщений об угрозе цунами и разрушениях не поступало.
Напомним, вчера у берегов штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3.