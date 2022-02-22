Біля українських кордонів 150 тис. російських військових, й вони готові атакувати – Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент США Джо Байдена повідомив, що біля українських кордонів Росія зосередила 150 тис. військових. Про це він повідомив під час звернення щодо РФ та України, передає кореспондент УНН.
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«Все ще 150 тис. російських військових зібрано поблизу кордонів України. Зокрема, на півночі Білорусі є російські війська, готові у будь-який момент атакувати», - сказав Байден.
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Він зазначив, що в останні дні бачимо втілення тих планів, про які оголошував держсекретар Блінкен.
Доповнення
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що все, що відбувається в Україні і навколо неї, в тому числі оголошення про продовження військових навчань Росії і Білорусі, свідчить про те, що світ знаходиться "на межі" російського вторгнення.
Байден заявляв, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати оборонну допомогу Україні.