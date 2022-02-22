Байден: США продовжать надавати оборонну допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Сполучені Штати продовжуватимуть надавати оборонну допомогу Україні. Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення у вівторок, передає кореспондент УНН.
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"Сполучені Штати будуть продовжувати надавати оборонну допомогу Україні, і ми будемо продовжувати зміцнювати наших союзників по НАТО", — сказав президент США.
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Він також заявив, що сьогодні санкціонував додаткове перекидання американських сил і обладнання, вже розміщених в Європі, для зміцнення балтійських союзників Латвії, Литви та Естонії.
Раніше Байден оголосив про перший пакет санкцій проти РФ, які стосуватимуться суверенного боргу, двох банків і російських еліт.
Контекст
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій з підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення глави Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.
Зокрема, канцлер Олаф Шольц раніше сьогодні заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для поставок російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".