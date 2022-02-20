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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Блінкен: всі ознаки вказують на те, що Росія знаходиться "на межі" вторгнення

Блінкен: всі ознаки вказують на те, що Росія знаходиться "на межі" вторгнення

Київ • УНН

 • 179085 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Все, що відбувається в Україні і навколо неї, в тому числі оголошення про продовження військових навчань Росії і Білорусі, свідчить про те, що світ знаходиться "на межі" російського вторгнення. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі телеканалу CNN, пише УНН.

Цитата

"Я думаю, хоча шанс завжди є, все, що ми бачимо, говорить про те, що це дуже серйозно, що ми знаходимося на межі вторгнення. Ми зробимо все можливе, щоб спробувати запобігти цьому, перш ніж це станеться. Але в рівній мірі ми готові і до того, щоб, якщо (Росія піде таким шляхом - ред.), накласти серйозні наслідки, підтримати постійну оборону України і зміцнити НАТО", - заявив держсекретар.

Деталі

У той же час Блінкен додав, що Сполучені Штати до останньої хвилини будуть прихильні використанню будь-якої можливості, щоб побачити, чи зможе дипломатія відрадити президента Росії Володимира Путіна від вторгнення.

Раніше

Американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що перспектива вторгнення Росії 16 лютого була перебільшеною і слід звернути увагу на дні після 20 лютого.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія реалізує сценарій організації неправдивих провокацій з метою агресії проти України.

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