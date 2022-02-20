Блинкен: все признаки указывают на то, что Россия находится "на грани" вторжения

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"Я думаю, хотя шанс всегда есть, все, что мы видим, говорит о том, что это очень серьезно, что мы находимся на грани вторжения. Мы сделаем все возможное, чтобы попытаться предотвратить это до того, как это произойдет. Но в равной степени мы готовы и к тому, чтоб, если (Россия пойдет таким путем – ред.), наложить серьезные последствия, поддержать постоянную оборону Украины и укрепить НАТО", - заявил Госсекретарь.

Детали

В то же время Блинкен добавил, что Соединенные Штаты до последней минуты будут привержены использованию любой возможности, чтобы увидеть, сможет ли дипломатия отговорить президента России Владимира Путина от вторжения.

Ранее

Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и следует обратить внимание на дни после 20 февраля.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия реализует сценарий организации ложных провокаций с целью агрессии против Украины.