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Россия использует сценарий провокаций для агрессии против Украины - Блинкен

Россия использует сценарий провокаций для агрессии против Украины - Блинкен

Киев • УНН

 • 22146 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Россия реализует сценарий организации ложных провокаций с целью осуществить агрессию против Украины. Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции безопасности, все, что происходит на границах - это часть сценария, за которым последует вторжение на украинскую территорию, пишет УНН.

Цитата

"Разногласия необходимо урегулировать путем диалога и дипломатии. Мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, по которому идет Россия. Все, что мы видим, включая то, что происходит за последние двое суток - это часть сценария, который уже разыгрывается по созданию ложных провокаций, чтобы потом ответить на эти провокации, и в итоге совершить новую агрессию против Украины", - заявил Блинкен.

Детали

Он добавил, что в Кремле удивлены объединением НАТО и ЕС вокруг Украины, а также призвал союзников быть бдительными.

Добавим

Во время заседания Совбез ООН по Минским соглашениям Энтони Блинкен заявил, что Россия накопила более 150 тысяч военнослужащих на границе с Украиной в Беларуси и на территории оккупированного Крыма. В течение ближайших дней страна-агрессор может придумать повод и напасть на украинскую территорию. Главной целью России может быть Киев.

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

16 февраля в Минобороны РФ заявили, что подразделения Южного военного округа оставили оккупированный Крым, где проводили тактические учения, и возвращаются к местам постоянной дислокации.

Впрочем, 17 февраля администрация президента США сообщила, что Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной на 7 тысяч человек.

В то же время в США назвали новую дату вторжения России на территорию Украины. Американский военный аналитик, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что перспектива вторжения России 16 февраля была преувеличенной и следует обратить внимание на дни после 20 февраля.

Также 20 февраля завершаются зимние Олимпийские игры в Пекине. Как пишет Politico, Путин не начнет вторжение до церемонии закрытия, чтобы не расстраивать китайского лидера Си Цзиньпина. Однако, по данным издания, представители администрации президента США Джо Байдена продолжают утверждать, что Россия может напасть на Украину именно во время Игр.

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину "очень высока", но двери для дипломатического решения остаются открытыми.

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