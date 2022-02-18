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Росія використовує сценарій провокацій для агресії проти України - Блінкен

Росія використовує сценарій провокацій для агресії проти України - Блінкен

Київ • УНН

 • 22151 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Росія реалізує сценарій організації неправдивих провокацій з метою здійснити агресію проти України. Як заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській конференції безпеки, все, що відбувається на кордонах - це частина сценарію, за яким піде вторгнення на українську територію, пише УНН.

Цитата

"Розбіжності необхідно врегулювати шляхом діалогу і дипломатії. Ми глибоко стурбовані, що це не той шлях, по якому йде Росія. Все, що ми бачимо, включаючи те, що відбувається за останні дві доби - це частина сценарію, який вже розігрується по створенню помилкових провокацій, щоб потім відповісти на ці провокації, і в підсумку зробити нову агресію проти України", - заявив Блінкен.

Деталі

Він додав, що в Кремлі здивовані об'єднанням НАТО і ЄС навколо України, а також закликав союзників бути пильними.

Додамо

Під час засідання Радбезу ООН за Мінськими угодами Ентоні Блінкен заявив, що Росія накопичила понад 150 тисяч військовослужбовців на кордоні з Україною в Білорусі та на території окупованого Криму. Протягом найближчих днів країна-агресор може придумати привід і напасти на українську територію. Головною метою Росії може бути Київ.

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів.

16 лютого в Міноборони РФ заявили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, і повертаються до місць постійної дислокації.

Втім, 17 лютого адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч осіб.

Водночас у США назвали нову дату вторгнення Росії на територію України. Американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що перспектива вторгнення Росії 16 лютого була перебільшеною і слід звернути увагу на дні після 20 лютого.

Також 20 лютого завершуються зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Як пише Politico, Путін не почне вторгнення до церемонії закриття, щоб не засмучувати китайського лідера Сі Цзіньпіна. Однак, за даними видання, представники Адміністрації президента США Джо Байдена продовжують стверджувати, що Росія може напасти на Україну саме під час ігор.

Президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока", але двері для дипломатичного рішення залишаються відкритими.

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