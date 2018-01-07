Біля метро у Стокгольмі стався вибух, двоє людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Двоє людей отримали поранення внаслідок вибуху на вулиці біля станції метро Varby Gard у Стокгольмі, передає УНН з посиланням на Aftonbladet.
За інформацією поліції, 60-річний чоловік підняв предмет із землі, який потім вибухнув.
Чоловік і 45-річна жінка були госпіталізовані з травмами.
За даними видання, вибухнула ручна граната, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Як повідомляв УНН, у листопаді невідомий відкрив стрілянину в центрі Стокгольма.