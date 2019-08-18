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Біля Маріанських островів стався потужний землетрус

Біля Маріанських островів стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 5,9 стався в неділю біля Маріанських островів в Тихому океані. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.

За даними геологічної служби, епіцентр поштовхів знаходився в 76 км на північний схід від острова Анатахан, що входить до складу Північних Маріанських островів, які асоційовані з США. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 49 км.

Даних про можливих постраждалих і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, зранку в Алма-Атинській області Казахстану стався землетрус магнітудою 5,4.

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