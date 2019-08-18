У Марианских островов произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у Марианских островов в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
По данным геологической службы, эпицентр толчков находился в 76 км северо-восточнее острова Анатахан, что входит в состав Северных Марианских островов, которые ассоциированы с США. Очаг землетрясения залегал на глубине около 49 км.
Данных о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, утром в Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 5,4.