Біля Львова фура злетіла з траси та в'їхала в житловий будинок
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні, біля Львова, в селі Зимна Вода вантажна фура в злетіла з траси та в'їхала житловий будинок. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі Нацполіції у львівській області.
Повідомляється, що фура злетіла з траси, протаранила цегляну огорожу і врізалася в будинок. Також на свому шляху вантажівка зачепила іномарку. Кореспонденту УНН стало відомо, що постраждала водійка іномарки, з якою зіткнулась вантажівка. У неї травмовані обидві руки.
Наразі поліція з’ясовує всі деталі інциденту.
Як повідомляв УНН, у Львівській області, на трасі Львів- Івано-Франківськ перекинулась вантажівка, яка перевозила воду.