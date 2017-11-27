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Біля Львова фура злетіла з траси та в'їхала в житловий будинок

Біля Львова фура злетіла з траси та в'їхала в житловий будинок

Київ • УНН

 • 15173 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні, біля Львова, в селі Зимна Вода вантажна фура в злетіла з траси та в'їхала житловий будинок. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у прес-службі Нацполіції у львівській області. 

Повідомляється, що фура злетіла з траси, протаранила цегляну огорожу і врізалася в будинок. Також на свому шляху вантажівка зачепила іномарку. Кореспонденту УНН стало відомо, що постраждала водійка іномарки, з якою зіткнулась вантажівка. У неї травмовані обидві руки.

Наразі поліція з’ясовує всі деталі інциденту.

Як повідомляв УНН, у Львівській області, на трасі Львів- Івано-Франківськ перекинулась вантажівка, яка перевозила воду.

Українські Національні Новини

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