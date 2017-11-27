Біля Львова фура злетіла з траси та в'їхала в житловий будинок

Повідомляється, що фура злетіла з траси, протаранила цегляну огорожу і врізалася в будинок. Також на свому шляху вантажівка зачепила іномарку. Кореспонденту УНН стало відомо, що постраждала водійка іномарки, з якою зіткнулась вантажівка. У неї травмовані обидві руки.

Наразі поліція з’ясовує всі деталі інциденту.

Як повідомляв УНН, у Львівській області, на трасі Львів- Івано-Франківськ перекинулась вантажівка, яка перевозила воду.