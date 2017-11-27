Возле Львова фура слетела с трассы и въехала в жилой дом

Сообщается, что фура слетела с трассы, протаранил кирпичный забор и врезался в дом. Также на своем пути грузовик задел иномарку. Корреспонденту УНН стало известно, что пострадала водитель иномарки, с которой столкнулсь грузовик. У нее травмированы обе руки.

Сейчас полиция выясняет все детали инцидента.

Как сообщал УНН, во Львовской области, на трассе Львов-Ивано-Франковск перевернулся грузовик, перевозивший воду.