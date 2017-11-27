Возле Львова фура слетела с трассы и въехала в жилой дом

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 896 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 20726 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35916 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103851 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111922 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133294 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107161 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108624 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113277 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117461 просмотра

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Возле Львова фура слетела с трассы и въехала в жилой дом

Возле Львова фура слетела с трассы и въехала в жилой дом

Киев  •  УНН

 • 15165 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня, у Львова, в селе Зимняя Вода грузовая фура в слетела с трассы и въехала жилой дом. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Сообщается, что фура слетела с трассы, протаранил кирпичный забор и врезался в дом. Также на своем пути грузовик задел иномарку. Корреспонденту УНН стало известно, что пострадала водитель иномарки, с которой столкнулсь грузовик. У нее травмированы обе руки.

Сейчас полиция выясняет все детали инцидента.

Как сообщал УНН, во Львовской области, на трассе Львов-Ивано-Франковск перевернулся грузовик, перевозивший воду.

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