Возле Львова фура слетела с трассы и въехала в жилой дом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня, у Львова, в селе Зимняя Вода грузовая фура в слетела с трассы и въехала жилой дом. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
Сообщается, что фура слетела с трассы, протаранил кирпичный забор и врезался в дом. Также на своем пути грузовик задел иномарку. Корреспонденту УНН стало известно, что пострадала водитель иномарки, с которой столкнулсь грузовик. У нее травмированы обе руки.
Сейчас полиция выясняет все детали инцидента.
Как сообщал УНН, во Львовской области, на трассе Львов-Ивано-Франковск перевернулся грузовик, перевозивший воду.