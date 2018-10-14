Біля Кримського сьогодні був поранений український військовий

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування з опівночі здійснили шість обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Один наш військовий був поранений біля Кримського на Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Від початку доби і станом на 07.00 ранку було зафіксовано 6 прицільних обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ”, — розповів він.

За словами Мотузяника, п’ять разів бойовики обстріляли наші позиції на донецькому напрямку.

“Місцями ворожого вогню були наші позиції біля населеного пункту Гнутове, Широкине, Піски та Богданівка”, — уточнив він.

При цьому, за його словами, на луганському напрямку цієї ночі противник порушив режим тиші один раз, це сталося біля Кримського, однак цей обстріл був доволі потужним.

“Ворог відкривав вогонь з ручних та автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. І саме там від початку вже цієї доби зазнав поранення один наш військовослужбовець”, — наголосив він.

Мотузяник також розповів, що українські бійці відкрили вогонь у відповідь тільки один раз.

Нагадаємо, минулої доби, 13 жовтня, бойовики здійснили 26 обстрілів позицій українських військ на Донбасі.

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