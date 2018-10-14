Біля Кримського сьогодні був поранений український військовий

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування з опівночі здійснили шість обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Один наш військовий був поранений біля Кримського на Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.