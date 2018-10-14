ООС: бойовики здійснили 26 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Катеринівка, Степне, Троїцьке, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське та Лебединське противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Вільного, Троїцького, Світлодарська та Лебединського застосовував міномети калібру 82 мм. Також вчора надвечір окупанти цинічно обстріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм населені пункти Чермалик та Широкине на Маріупольському напрямку. Обстріли цих сіл здійснювалися з території окупованих населених пунктів Верхньошироківське та Саханка. Наслідки та масштаби руйнувань наразі оцінюються українською стороною СЦКК та Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ”.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

“За даними розвідки, минулої доби поранено чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ. Від початку поточної доби противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Кримське, Гнутове та Широкине. Важке озброєння не застосовувалося. Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — повідомили у прес-центрі ООС.