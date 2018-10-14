ООС: боевики совершили 26 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Екатериновка, Степное, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Свободного, Троицкого, Светлодарска и Лебединского применял минометы калибра 82 мм. Также вчера вечером оккупанты цинично обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм населенные пункты Чермалык и Широкино на Мариупольском направлении. Обстрелы этих сел осуществлялись с территории оккупированных населенных пунктов Верхньошироковское и Саханка. Последствия и масштабы разрушений пока оцениваются украинской стороной СЦКК и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ”.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

“По данным разведки, за минувшие сутки ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск. С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, — сообщили в пресс-центре ООС.